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Французькі Mirage вперше збивали російські ракети під час масованого обстрілу України

07 березня 2025, 12:07
Французькі Mirage вперше збивали російські ракети під час масованого обстрілу України
Було успішно знищено десятки ракет, 86 безпілотників не досягли цілей.
Багатоцільові винищувачі F-16 і Mirage-2000 цієї ночі допомогли силам протиповітряної оборони збити 34 російські ракети та 100 безпілотників. Зокрема, в ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури.
 
Про це йдеться у зведенні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
 
"Основний акцент удару - по об'єктах газовидобувної промисловості України", - йдеться у повідомленні.
 
За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника - 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА і безпілотників-імітаторів різних типів.
 
Зокрема, йдеться про такі ворожі засоби ураження:
 
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 4 зенітних керованих ракет С-300;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 194 ударних БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори інших типів.
 
"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України. Також залучалася й винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто зазначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, вперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", - зазначається у зведенні.
 
При цьому, станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряні цілі:
 
  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
  • 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).
 
Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять до статистики збитих) - не досягли своїх цілей!
 
86 ворожих безпілотників-імітаторів - локально втрачені (без негативних наслідків).
війна в УкраїніMirage 2000росія окупанти

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