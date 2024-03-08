Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту, навчаючись наслідкам подій в Україні

За словами полковника Акселя Дені, який керує центром бойової підготовки (CENTAC) у Мейлі-ле-Камп на сході Франції, бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну на континент.

Французькі війська готуються до високоінтенсивного конфлікту з противником, який може зрівнятися з ними у вогневій потужності. Це стало серйозною зміною для армії, яка провела останні десятиліття в таких місцях, як Малі та Афганістан.

Про це пише Politico.

За словами полковника Акселя Дені, який керує центром бойової підготовки (CENTAC) у Мейлі-ле-Камп на сході Франції, бойові дії в Україні повернули повномасштабну війну на континент.

"Світ показав свою справжню природу: він нестабільний, небезпечний, і не всі в ньому друзі. Ми готуємося до культури пильності, до готовності в найкоротші терміни", — сказав він.

Умови навчання військовослужбовців у CENTAC максимально наближені до реального поля бою. Відтворюється звук, жар і світло артилерійського вогню, всюди розкидані муляжі мін, а радіозв'язок може бути перерваний без попередження.

Табір площею 120 квадратних кілометрів є унікальним для Франції. За площею він перевершує Париж і є єдиним місцем, де різні підрозділи французької армії - піхота, бронетехніка, артилерія і сапери, які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні навчання.

Це також єдине місце, де два десятки танків Leclerc перебувають у бою протягом усього року.

Офіцери не називають потенційних супротивників, але навчання спрямовані на підготовку військ до боротьби з таким противником, як росія.