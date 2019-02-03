Французькі "жовті жилети" повернулися на вулиці 16-ті вихідні поспіль

Макрон у п'ятницю повторив заклик до спокою, вказуючи на "неприйнятні" спалахи насильства від моменту початку руху в листопаді

Французькі "жовті жилети" протестують 16-ті вихідні поспіль в Парижі та інших містах, щоб показати, що вони все ще мобілізовані проти економічної політики уряду, яку вони вважають корисною для багатих.

У Парижі протестувальники зібралися в суботу біля Тріумфальної арки, маршем планували пройти західними заможними кварталами столиці, повідомляє "Європейська правда".

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю повторив заклик до спокою, вказуючи на "неприйнятні" спалахи насильства від моменту початку руху в листопаді.

Організатори заявляють, що хочуть підтримувати тиск на уряд, оскільки двомісячна "велика дискусія", ініційована Макроном, щоб прості французькі люди висловили свої погляди на економічні та демократичні питання країни, закінчується цього місяця.

Нагадаємо, що майже три місяці протестів "жовтих жилетів" по всій Франції обернулися для протестувальників 1800 кримінальними звинуваченнями.