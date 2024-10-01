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ПОЛІТИКА

Французько-німецький конгломерат KNDS створює підприємство в Україні для підтримки ЗСУ

01 жовтня 2024, 21:58
Французько-німецький конгломерат KNDS створює підприємство в Україні для підтримки ЗСУ
гаубиці CAESAR
У KNDS зазначили, що відкриття компанії в Україні дасть можливість ефективно проводити технічне обслуговування, ремонт і капітальний ремонт наданих ЗСУ систем.

Французько-німецький конгломерат KNDS у вівторок, 1 жовтня, оголосив про створення підприємства в Україні.

Про це повідомили на сайті компанії. 

Як сказано у повідомленні, KNDS відкрила у Києві дочірню компанію під назвою KNDS Ukraine LLC. Зокрема, там будуть підтримувати співпрацю між державними установами України й українськими оборонно-промисловими компаніями.

У KNDS зазначили, що відкриття компанії в Україні дасть можливість ефективно проводити технічне обслуговування, ремонт і капітальний ремонт наданих ЗСУ систем.

Зокрема, йдеться про танки Leopard 1 і Leopard 2, артилерійські установки CAESAR та PzH ​​2000, броньовані машини AMX 10RC.

Також у повідомленні сказано, що KNDS та українська промисловість будуть виробляти в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси та запчастини до них.

KNDS — один з найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. У його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладальники тощо. Флагманські продукти — танки Leopard і самохідні артилерійські установки Caesar.

війнаЗСУCaesarLeopardKNDS

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