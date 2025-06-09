Французький автоконцерн Renault буде виробляти безпілотники в Україні

Вироблені в Україні БПЛА також може отримати армія Франції.

Французький автоконцерн Renault SA розглядає можливість участі у створенні виробництва безпілотників на території України.

Як повідомляє Bloomberg, компанія провела консультації з Міністерством оборони Франції, однак остаточне рішення поки не ухвалене ‒ Renault очікує на подальші роз’яснення від відомства.

Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню оголосив 6 червня, що «великий французький виробник автомобілів» вироблятиме дрони в Україні, не уточнюючи, яка саме компанія.

Видання France Info раніше повідомило, що Renault може співпрацювати з невеликою французькою компанією з метою запуску виробничих потужностей для виготовлення дронів в Україні. Йдеться про розміщення виробництва за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту. Безпілотники, згідно з повідомленням, можуть бути призначені як для Збройних сил України, так і для потреб французької армії.

У коментарі для France Info компанія Renault підтвердила, що з нею звʼязувався уряд, але заявила, що «на цьому етапі жодного рішення не ухвалено».

Це партнерство є справжнім поворотом у політиці компанії — більш ніж через три роки після початку війни в Україні — і символом періоду переозброєння Європи та оголошених масштабних інвестицій в оборонну промисловість.