Статую Свободи Франція подарувала США у 1886 році на знак дружби між двома країнами і на честь 100-річчя незалежності Америки.

Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique заявив, що хоче від США повернення Статуї Свободи, яку його країна подарувала Америці в XIX ст.

Проц це повідомляє France 24.

На його думку, Вашингтон уже не втілює ідеали, які надихнули Францію зробити цей подарунок у 1886 році.

"Американці, які стали на бік тиранів і звільнили науковців лише за вимогу свободи досліджень, повинні повернути нам Статую Свободи. Ми збираємося сказати американцям, котрі вирішили перейти на бік тиранів, американцям, які звільняють дослідників за вияв наукової свободи: поверніть нам Статую Свободи. Ми подарували її вам, але ви, очевидно, зневажаєте її. Тож їй буде добре тут, із нами", - заявив Глюксман.

За його словами, США, зневажають символ, який їм колись передали, тому у Франції вона буде у кращих умовах.

Депутат активно підтримує Україну.

Також він висловив жаль з приводу відмови президента США Дональда Трампа стати на її бік у війні проти росії.

"Друге, що ми скажемо американцям: якщо ви хочете звільняти своїх найкращих дослідників, якщо ви хочете звільняти всіх людей, які зробили вашу країну провідною світовою державою, - що ж, ми вітатимемо і їх", - зазначив Глюксман.

Крім того, політик закликав до демократичного опору "фан-клубові Трампа та Ілона Маска" у Франції.