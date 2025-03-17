Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи
Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн на з'їзді свого лівоцентристського руху Place Publique заявив, що хоче від США повернення Статуї Свободи, яку його країна подарувала Америці в XIX ст.
Проц це повідомляє France 24.
На його думку, Вашингтон уже не втілює ідеали, які надихнули Францію зробити цей подарунок у 1886 році.
"Американці, які стали на бік тиранів і звільнили науковців лише за вимогу свободи досліджень, повинні повернути нам Статую Свободи. Ми збираємося сказати американцям, котрі вирішили перейти на бік тиранів, американцям, які звільняють дослідників за вияв наукової свободи: поверніть нам Статую Свободи. Ми подарували її вам, але ви, очевидно, зневажаєте її. Тож їй буде добре тут, із нами", - заявив Глюксман.
За його словами, США, зневажають символ, який їм колись передали, тому у Франції вона буде у кращих умовах.
Депутат активно підтримує Україну.
Також він висловив жаль з приводу відмови президента США Дональда Трампа стати на її бік у війні проти росії.
"Друге, що ми скажемо американцям: якщо ви хочете звільняти своїх найкращих дослідників, якщо ви хочете звільняти всіх людей, які зробили вашу країну провідною світовою державою, - що ж, ми вітатимемо і їх", - зазначив Глюксман.
Крім того, політик закликав до демократичного опору "фан-клубові Трампа та Ілона Маска" у Франції.