Французький державний інвестбанк запускає оборонний фонд на €450 млн

Французьким компаніям оборонного сектора впродовж наступних кількох років потрібно понад п'ять мільярдів євро додаткового акціонерного капіталу.

Державний інвестиційний банк Франції Bpifrance запустить фонд на оборону вартістю 450 мільйонів євро.

Про це заявив фінансів Ерік Ломбард, пише Reuters.

Фонд буде частиною зусиль країни зі збільшення військових витрат через побоювання нападу росії та сумніви щодо майбутнього захисту з боку США.

“Французькі громадяни зможуть траншами по 500 євро інвестувати свої гроші в довгостроковій перспективі”, ‒ сказав Ломбард.

Франція очолює європейські ініціативи щодо переозброєння після ознак потенційного зближення Вашингтона та москви, що посилило побоювання, що росія може розширити свій вплив на захід.

Однак, оскільки французькі бюджети вже “розтягнуті”, уряд стикається із серйозними проблемами у фінансуванні цих оборонних амбіцій.