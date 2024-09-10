Вартість угоди cклала $524,3 мільйонів.

Французька компанія мільярдера Ксав'є Нієля закрила угоду щодо придбання і злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia.

Про це повідомляє фонд Horizon Capital, який брав участь в угоді.

Lifecell це третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після "Київстар" і Vodafone.

Оператор об'єднається з компанією "Датагруп-Воля", яка надає послуги фіксованого зв'язку і платного телебачення.

Lifecell раніше повністю належав до Turkcell, але в квітні київський суд зняв арешт з акцій Lifecell, які належать російському мільярдеру Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями і володів приблизно 20% акцій через LetterOne, і дозволив продаж.

Вартість угоди складає 524,3 млн доларів, повідомила Turkcell. Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація нададуть 435 млн доларів у вигляді кредитів.

Об’єднання компаній дозволить платформі пропонувати сервіс, який поєднує мобільний зв'язок, фіксований зв'язок та платне телебачення.

Нова платформа залучить порядка 10 млн мобільних користувачів і більше 4 млн осіб, підключених через фіксовану мережу доступу.

Консорціум NJJ Holding належить Ксав'є Нієлю, засновнику європейської телекомунікаційної групи Iliad.