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Французький парламент підтримав план Макрона побудувати нові ядерні реактори

22 березня 2023, 12:59
Французький парламент підтримав план Макрона побудувати нові ядерні реактори
Фото: Європейського союзу
Парламент Франції більшістю голосів проголосував за урядовий інвестиційний план щодо атомної енергетики.

План спрямований на прискорення будівництва нових ядерних реакторів, які мають вирішальне значення для зміцнення енергетичної незалежності Франції.

Повідомляє Reuters.

В рамках плану планується побудувати 6 нових ядерних реакторів, за це сьогодні проголосували 402 депутати, проти - 130.

"Після Сенату минулого місяця нижня палата сьогодні ввечері (21 березня – ред.) переважною більшістю проголосувала за атомний план... Результат спільної роботи, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату та гарантування нашого енергетичного суверенітету", – заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн.

Президент Франції Еммануель Макрон прагне відновити ініціативу за допомогою нових реформ після того, як його уряд опинився під загрозою відставки через план пенсійної реформи. Ядерна енергетика є одним з питань, на які погляди його центристської партії збігаються з консервативними Республіканцями і ультраправим Національним об'єднанням.

Макрон прагне розпочати будівництво першого ядерного реактора нового покоління EPR2 до кінця свого другого п'ятирічного терміну в травні 2027 року в рамках плану будівництва шести нових реакторів вартістю €52 млрд.

Цей план з'явився в той час, коли Франція зазнала багатомісячних серйозних перебоїв у роботі наявних 56 реакторів, що призвело до 30-річного мінімуму виробництва ядерної енергії, а споруджуваний на заході Франції реактор першого покоління EPR роками відстає від графіка і перевищує бюджет на мільярди євро.

ФранціяАЕСядерні реактори

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