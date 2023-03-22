Французький парламент підтримав план Макрона побудувати нові ядерні реактори
План спрямований на прискорення будівництва нових ядерних реакторів, які мають вирішальне значення для зміцнення енергетичної незалежності Франції.
Повідомляє Reuters.
В рамках плану планується побудувати 6 нових ядерних реакторів, за це сьогодні проголосували 402 депутати, проти - 130.
"Після Сенату минулого місяця нижня палата сьогодні ввечері (21 березня – ред.) переважною більшістю проголосувала за атомний план... Результат спільної роботи, спрямованої на боротьбу зі зміною клімату та гарантування нашого енергетичного суверенітету", – заявила прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн.
Президент Франції Еммануель Макрон прагне відновити ініціативу за допомогою нових реформ після того, як його уряд опинився під загрозою відставки через план пенсійної реформи. Ядерна енергетика є одним з питань, на які погляди його центристської партії збігаються з консервативними Республіканцями і ультраправим Національним об'єднанням.
Макрон прагне розпочати будівництво першого ядерного реактора нового покоління EPR2 до кінця свого другого п'ятирічного терміну в травні 2027 року в рамках плану будівництва шести нових реакторів вартістю €52 млрд.
Цей план з'явився в той час, коли Франція зазнала багатомісячних серйозних перебоїв у роботі наявних 56 реакторів, що призвело до 30-річного мінімуму виробництва ядерної енергії, а споруджуваний на заході Франції реактор першого покоління EPR роками відстає від графіка і перевищує бюджет на мільярди євро.