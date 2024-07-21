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ПОЛІТИКА

Французький парламент відмовив ультраправим у керівних посадах – ЗМІ

21 липня 2024, 09:12
Французький парламент відмовив ультраправим у керівних посадах – ЗМІ
Фото: EPA/UPG
Ультраправі у Франції обурені.

Ультраправа французька партія "Національне відродження" не отримала жодної ключової посади в нижній партії парламенту – Національної асамблеї – за підсумками голосування в суботу, 20 липня.

Про це повідомляє BFMTV.

Очільників восьми постійних комісій Національної асамблеї Франції обирали в суботу. "Національне об'єднання" не отримало жодну з них, оскільки інші політичні сили намагалися не допустити ультраправих до важливих посад.

Представники блоку президента Франції Емманюеля Макрона обійняли шість із восьми керівних посад, зокрема голів комісій у закордонних справах, з економічних питань та з оборони.

Фінансову комісію знову очолив Ерік Кокрель, представник крайньої лівої партії "Нескорена Франція" (цю посаду традиційно віддають представнику найбільшої опозиційної партії), а комісію з питань культури – представниця Соціалістичної партії.

У Бюро Національної асамблеї – керівному органі нижньої палати французького парламенту, який складається з 22 членів і очолюється спікером – "Нацоб’єднання" також не допустили. 12 представників отримав лівий блок "Новий народний фронт", п'ять – блок Макрона, ще три – праві-республіканці, два – незалежні партійці.

Де-факто лідерка "Національного об’єднання" Марін Ле Пен розкритикувала угоду між "макроністами" та Лораном Вокьє, головою правої групи "Республіканців" у Нацасамблеї, назвавши її "ганебним маневром".

"Майже 11 мільйонів виборців були таким чином позбавлені права голосу на користь партії, яка набрала лише 1,5 мільйона", – обурюється Ле Пен.

Як нагадує BFMTV, у 2022 році "Національне об’єднання" отримало дві посади віцепрезидентів, маючи 89 депутатів у Національній асамблеї.

ФранціяЕмануель МакронультраправіЛе Пен

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