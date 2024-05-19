Французький парламент закликає дозволити Україні бити по території росії

Глава комітету закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликає Париж зняти табу на удари Києва французькою зброєю по території рф.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

"Бурланж написав листа до французького керівництва, в якому закликав відмовитися від стриманості та ухвалити рішення за прикладом Британії, яка дозволила українським військам бити її зброєю по росії", - пише видання.

Депутат наголосив, що час, здається, настав. Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора.

Він додав, що зміна доктрини буде повністю законною, адже покладе край асиметрії між агресором та жертвою.

Водночас Бурланж наголосив, що ані Франція, ані інші західні партнери України не бажають вступати у війну з РФ.

"Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу", - написав він в листі.