Французький пенсіонер переплив Антлантику в бочці за 122 дні
"Після 122 днів і дев'яти годин плавання я перетнув меридіан, який означає, що я знаходжуся в акваторії Карибського моря. Подорож завершена!" — сказав Жан-Жак телефоном, повідомляє "Громадське".
Він додав, що тепер має знайти спосіб, як йому повернутися до Франції.
Поки що його бочка дрефтує за течією до Флориди.
Капсула, в якій плив Жан-Жак, зроблена з багатошарової деревини й важить 400 кілограмів. У ній встановили спеціальні панелі для виробництва енергії, приладдя для швартування біля правого борту, а також ілюмінатори по боках та на підлозі, "аби можна було побачити рибу".
Француз надихнувся Аленом Бомбаром, який у 1952 році перетнув Атлантику на гумовому човні. Сам Савен — колишній військовий. Він також свого часу працював рейнджером та пілотом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- ВІДЕО Поліція Лондона затримала Джуліана Ассанжа, - ОНОВЛЕНО
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"
- Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО