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Французький пенсіонер переплив Антлантику в бочці за 122 дні

Поки що його бочка дрефтує за течією до Флориди
72-річний француз Жан-Жак Савен закінчив свою подорож через Атлантичний океан в бочці без двигуна за 122 дні. Савен вирушив у грудні 2018 від Канарських островів і за кілька місяців дістався Карибського басейну.
Французький пенсіонер переплив Антлантику в бочці за 122 дні Фото: TESA : Traversée de l'Atlantique en Tonneau

"Після 122 днів і дев'яти годин плавання я перетнув меридіан, який означає, що я знаходжуся в акваторії Карибського моря. Подорож завершена!" — сказав Жан-Жак телефоном, повідомляє "Громадське".

Він додав, що тепер має знайти спосіб, як йому повернутися до Франції.

Поки що його бочка дрефтує за течією до Флориди.

Капсула, в якій плив Жан-Жак, зроблена з багатошарової деревини й важить 400 кілограмів. У ній встановили спеціальні панелі для виробництва енергії, приладдя для швартування біля правого борту, а також ілюмінатори по боках та на підлозі, "аби можна було побачити рибу".

Француз надихнувся Аленом Бомбаром, який у 1952 році перетнув Атлантику на гумовому човні. Сам Савен — колишній військовий. Він також свого часу працював рейнджером та пілотом.

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28 04 2019 11:59
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