Ольга прямо зараз міняє керівництво в Антимонопольному комітеті на Рахункову палату. Світлана з керівництва італійською віллою Зеленських перебралась до Франції, де завела новий бізнес з представницею родини, що просуває "руський мір".

Цікаві трансформації відбуваються з сестрами Піщанськими, старими друзями сім'ї Зеленських ще з часів проживання у Кривому Розі. Ольга зараз переходить з керівництва Антимонопольного комітету до Рахункової палати. Світлана, з керівництва італійською віллою Зеленських, переїжджає до Франції, де розпочинає новий бізнес з представниками родини, що підтримує "руський мір".

Про це пише "Наші гроші".

Ольга Піщанська, хоча не перший гравець у команді Єрмака, але не останній у ієрархії Зеленського. Шість років тому вона стала співзасновницею ТОВ "Закупівельні рішення". Коли її призвали працювати в АМКУ, фірму переписали на Бориса Шефіра і Андрія Яковлєва з "Кварталу 95".

Місяць тому Ольга Піщанська повинна була взяти участь у переході Рустема Умерова з Фонду держмайна до Міністерства оборони, зайнявши його місце у ФДМУ. Проте в останній момент її роль змінилась, і вона віддала своє місце в АМКУ голові Донецької ОДА Павлу Кириленку. Тепер її вважають кандидаткою на посаду члена Рахункової палати, що викликає розмови про те, що вона може стати новим головою цього органу. На ФДМУ зараз пророкують керівника Рівненської ОДА Віталія Коваля, пов’язаного з ремонтом доріг часів "Великого будівництва".

Світлана Піщанська також змінила свою роль. Виявивши віллу Зеленських в Італії, вона опікувалась нею як директор фірми "Сан Томмасо СРЛ". Також журналісти відмічали, що ще раніше Світлана Піщанська в соцмережах лайкала пости сепаратистів, була підписана на сторінки українофобів патріарха Кіріла та актора Івана Охлобистіна. Вивчення її нового бізнесу у Франції дало ще більше розуміння її проросійському світогляду.

Після повномасштабного вторгнення батьки та Світлана переїхали до Франції та заснували дві фірми у Страсбурзі – "SCI Durningen" та "SP Conseils".

Однак це не єдиний зв'язок родини Піщанських з цим містом, оскільки вони також пов'язані з місцевим забудовником через компанію "Batiglobal".

Щодо Світлани Піщанської, то її дії у Франції інтригують, адже вона активно розповсюджує "руський світогляд" разом з Іриною Ковалевською. Їхні проекти включають організацію різних подій для поширення російської культури у Франції.

Ірину Ковалевську також пов'язують із російськими заходами, зокрема, в окупованому Криму, де вона активно долучалася до заходів, таких як конкурс "Зіркова естафета у Криму". Її брат, Едуард Коскін, спільно з Іриною організовують івенти для поширення російської культури, навіть в окупованому Криму.

Такі трансформації у діяльності сестер Піщанських викликають серйозне обговорення та припущення про їхні погляди та зв'язки.