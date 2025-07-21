Французи масово втрачають довіру до Макрона та прем'єра Байру

Їхній загальний рейтинг становить 37%.

Президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр Франсуа Байру утворюють найнепопулярніший виконавчий дует П'ятої французької республіки. Перший має 19% схвалення, а другий — 18%.

Про це пише Le Figaro з посиланням на опитування IFOP/JDD.

Зазначається, що нижчий за Макрона рейтинг мав тільки Франсуа Олланд (13%), але його прем'єр Мануель Вальс мав 38% схвалення, що давало тодішній виконавчій владі рейтинг схвалення 51%. Нинішня ж має лише 37%, що робить її найбільш непопулярною у сучасній історії країни. Вказується, що рейтинги Макрона ще ніколи так сильно не падали.

Зазначається, що після того, як уряду Мішеля Барньє оголосили вотум недовіри, популярність Макрона становила 21%, а у квітні — 28%. Це пояснювали риторикою Трампа щодо тарифів, невизначеністю міжнародного контексту та згуртуванням навколо прапора. Але тепер довіра знизилася. Щобільше, лише 49% виборців Макрона, які голосували за нього у 2022, задоволені його діями.