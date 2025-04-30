Французи випробували свій аналог українського Magura V5

У Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу.

Місце удару попередньо захистили автомобільними покришками та листами металу, щоб запобігти затопленню корабля.

Експеримент був частиною ініціативою POLARIS з підготовки французьких Військово-морських сил (ВМС) до бойових дій високої інтенсивності, яку розпочали ще у 2021-му. Лише нещодавно, як розповідає Defense Expresse, за цією ж ініціативою в якості експеримента Франція підірвала поруч з власним фрегатом морську міну.

Як повідомляють у командування ВМС метою експерименту з морським дроном було:

протестувати нові дрони;

отримати досвід застосування систем такого типу.

Попри те, що про французький морський дрон нічого невідомо, згідно з відео, він дуже сильно схожий на українські Magura V5.

"Вочевидь у ВМС Франції активно вивчають отриманий Україною досвід у цій сфері та готуються до нових загроз на сучасному полі бою. Особливо через невпинно зростаючу небезпеку з боку Китаю та росії", - додає Defense Express.

Magura V5 - це український морський дрон-камікадзе, розроблений для ураження морських і берегових цілей. Його створено під час повномасштабної війни, як відповідь на потребу асиметричного стримування російського флоту. Дрон має малий радіолокаційний та тепловий слід, здатний рухатись на великій швидкості і на дистанцію понад 800 км.