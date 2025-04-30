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Французи випробували свій аналог українського Magura V5

30 квітня 2025, 14:55
Французи випробували свій аналог українського Magura V5
з вільних джерел
Випробували його під час атаки на списану баржу.
У Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу.
 
Про це повідомляє Defense Express.
 
Місце удару попередньо захистили автомобільними покришками та листами металу, щоб запобігти затопленню корабля.
 
Експеримент був частиною ініціативою POLARIS з підготовки французьких Військово-морських сил (ВМС) до бойових дій високої інтенсивності, яку розпочали ще у 2021-му. Лише нещодавно, як розповідає Defense Expresse, за цією ж ініціативою в якості експеримента Франція підірвала поруч з власним фрегатом морську міну.
 
Як повідомляють у командування ВМС метою експерименту з морським дроном було:
 
  • протестувати нові дрони;
  • отримати досвід застосування систем такого типу.
 
Попри те, що про французький морський дрон нічого невідомо, згідно з відео, він дуже сильно схожий на українські Magura V5.
 
"Вочевидь у ВМС Франції активно вивчають отриманий Україною досвід у цій сфері та готуються до нових загроз на сучасному полі бою. Особливо через невпинно зростаючу небезпеку з боку Китаю та росії", - додає Defense Express.
 
Magura V5 - це український морський дрон-камікадзе, розроблений для ураження морських і берегових цілей. Його створено під час повномасштабної війни, як відповідь на потребу асиметричного стримування російського флоту. Дрон має малий радіолокаційний та тепловий слід, здатний рухатись на великій швидкості і на дистанцію понад 800 км.

 

ФранціяДронвійна в Україні

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