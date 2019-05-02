Freedom House назвала Україну "частково вільною" країною
Про це йдеться в оприлюдненому 5 лютого новому щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House, інформує "Радіо Свобода".
За словами дослідників, рівень свобод в Україні дещо погіршився.
Автори також звертають увагу на те, що окупація Росією Криму включає в себе націлені репресії проти кримських татар, а також тих людей, які продовжують наполягати на своїй українській приналежності.
Всього поруч з Україною у розділі "частково вільних" країн перебувають 59 інших держав та п'ять територій.
"Невільних" країн, серед яких і Росія, всього 50, а також вісім територій. "Вільних" країн і територій разом 87. Всього у звіті проаналізували 209 країн та територій.
Загалом, з 2005 по 2018 рік кількість "невільних" держав зросла на 26%, у той час як частка "вільних" впала на 44%. Занепад демократії автори пов’язують серед іншого зі зміною в балансі сил на глобальному рівні – зростає вплив таких недемократичних країн, як Китай.
Глобальне зниження рівнів політичних та громадянських свобод спостерігається вже тринадцятий рік поспіль – починаючи з 2005 року, йдеться у звіті Freedom House.
Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відзначає продовження обмеження владою свободи вираження думок, свободи інформації та засобів масової інформації в Україні 2018 року.
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