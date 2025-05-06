Фрідріха Мерца з другої спроби обрали канцлером Німеччини

Бундестаг обрав лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца федеральним канцлером Німеччини.

За нього проголосували 325 депутатів Бундестагу, 289 були проти, 1 - утримався.

Зазначимо, що Мерц був обраний Бундестагом з другої спроби. Оскільки під час першого туру кандидату від блоку ХДС/ХСС не вдалося отримати абсолютну більшість (він набрав 310 голосів). Подібні інциденти жодного разу не траплялися в післявоєнній історії країни.

Мерц для набуття повноважень канцлера ще має отримати посвідчення від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра в палаці Бельвю. З отриманням цього документа він офіційно стає канцлером. Після цього він відразу повертається до Бундестагу для складання присяги.

Як очікується, після успішного призначення Мерца канцлером, також має бути затверджений і новий склад уряду Німеччини.

Фрідріх Мерц очолює ХДС з 2022 року та був лідером опозиції в Бундестазі до обрання канцлером. До повернення в політику працював корпоративним юристом і обіймав керівні посади в компаніях, зокрема в BlackRock Germany.

Він виступає за активну підтримку України та посилення європейської оборонної політики, водночас закликаючи до обережності та координації дій на міжнародному рівні.

Мерц неодноразово виступав за надання Україні крилатих ракет Taurus, чого так і не зробив попередній уряд Олафа Шольца, при тому, що Німеччина надала Україні низку іншого озброєння та техніки. Втім, Мерц заявляв, що передасть Україні Taurus лише за узгодженням з європейськими партнерами.