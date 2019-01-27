ФРН виділила €12 мільйонів жертвам блокади Ленінграда
Німеччина виділяє 12 мільйонів євро на модернізацію лікарні для ветеранів війни, створення німецько-російського центру зустрічей для російської та німецької громадськості, а також для людей, які пережили блокаду Ленінграда, повідомили у МЗС ФРН, інформує DW.
Фото: picture-alliance dpa
"Ми впевнені, що ця добровільна акція покращить якість життя ще живих жертв блокади та слугуватиме історичному примиренню між народами двох країн як основі наших двосторонніх відносин у майбутньому", - йдеться в спільній заяві глав МЗС ФРН і РФ.
Добровільний гуманітарний жест німецького уряду про виділення допомоги ґрунтується "на визнанні відповідальності за скоєне від німецького імені беззаконня", підкреслюється у документі.
Блокада Ленінграда німецьким Вермахтом "увійшла в історію як жорсткий злочин проти цілого міста та його населення", зазначається у заяві.
Цей жест є "символом того, що ми усвідомлюємо нашу відповідальність, а також сигналом про те, що таке ніколи не має повторитися", підкреслив Маас.
Блокада Ленінграда почалася 8 вересня 1941 року та тривала 872 дні. Блокаду було прорвано 18 січня 1943 року й повністю знято 27 січня 1944 року. За цей час загинули, за різними даними, від 400 тисяч до 1,5 мільйона осіб. На нюрнберзькому процесі називали число в 632 тисячі людей.
Також, Латвія та Естонія розглядають можливість висунути вимогу до РФ про стягнення відшкодування як правонаступниці СРСР за радянську окупацію.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Хадашим. Історія однієї синагогиЇї не знищили у XX столітті, але руйнують зараз
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"