ФРН виділила €12 мільйонів жертвам блокади Ленінграда

На виділені ФРН 12 мільйонів євро в російському Петербурзі буде, зокрема, модернізована лікарня для ветеранів

До 75-річчя повного зняття блокади Ленінграда міністри закордонних справ ФРН Гайко Маас і Росії Сергій Лавров привітали гуманітарний жест Німеччини стосовно ще живих жертв блокади.

Німеччина виділяє 12 мільйонів євро на модернізацію лікарні для ветеранів війни, створення німецько-російського центру зустрічей для російської та німецької громадськості, а також для людей, які пережили блокаду Ленінграда, повідомили у МЗС ФРН, інформує DW.



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"Ми впевнені, що ця добровільна акція покращить якість життя ще живих жертв блокади та слугуватиме історичному примиренню між народами двох країн як основі наших двосторонніх відносин у майбутньому", - йдеться в спільній заяві глав МЗС ФРН і РФ.

Добровільний гуманітарний жест німецького уряду про виділення допомоги ґрунтується "на визнанні відповідальності за скоєне від німецького імені беззаконня", підкреслюється у документі.

Блокада Ленінграда німецьким Вермахтом "увійшла в історію як жорсткий злочин проти цілого міста та його населення", зазначається у заяві.

Цей жест є "символом того, що ми усвідомлюємо нашу відповідальність, а також сигналом про те, що таке ніколи не має повторитися", підкреслив Маас.

Блокада Ленінграда почалася 8 вересня 1941 року та тривала 872 дні. Блокаду було прорвано 18 січня 1943 року й повністю знято 27 січня 1944 року. За цей час загинули, за різними даними, від 400 тисяч до 1,5 мільйона осіб. На нюрнберзькому процесі називали число в 632 тисячі людей.

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