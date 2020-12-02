ФРС не виключає наслідків коронавірусу для економіки США

Павелл зазначив, що Федрезерв продовжить викуп казначейських векселів, "принаймні, до другого кварталу 2020 року" і проведення операцій РЕПО, "принаймні, до квітня", щоб "збільшити резерви ЦБ до рівня, при якому нам не доведеться робити це регулярно".

Поширення коронавірусу матиме наслідки для китайської економіки у першому кварталі 2020 року і, можливо, для американської економіки, заявив голова Федрезерву Джером Павелл, відповідаючи на запитання законодавців у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Павелла, поки що занадто рано робити висновки про те, чи призведе епідемія до стійких і значних змін у економіці США.

"Наразі ми не можемо оцінити економічні наслідки", - зазначив він, додавши, що "Китай вжив дуже серйозних заходів для боротьби з коронавірусом".

"Ми вважаємо ситуацію в американській економіці дуже сприятливою", - заявив Павелл. За його словами, ФРС бачить сигнали того, "глобальні темпи економічного зростання пройшли свою нижню точку".

Павелл зазначив, що Федрезерв продовжить викуп казначейських векселів, "принаймні, до другого кварталу 2020 року" і проведення операцій РЕПО, "принаймні, до квітня", щоб "збільшити резерви ЦБ до рівня, при якому нам не доведеться робити це регулярно".

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