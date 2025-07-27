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ФСБ почали репресії проти російських еліт – NYT

27 липня 2025, 20:55
ФСБ почали репресії проти російських еліт – NYT
Фото: Reuters
Журналісти відзначили зростання звинувачень у корупції проти чиновників прикордонних з Україною регіонів.
Під виглядом боротьби з корупцією російські силовики прибирають неугодних, яких вважають винними у провалах на полі бою.
 
Про це йдеться у статті The New York Times.
 
Журналісти помітили тенденцію, яка показує, як центральна російська влада розправляється з чиновниками в прикордонних з Україною регіонах. Справи за звинуваченням у корупції відкрили проти верхівки вже в трьох із п'яти прикордонних регіонах.
 
Чиновників звинувачують у розтраті коштів, виділених на оборону кордону. Вищі чиновники в цих регіонах були заарештовані і звинувачені прокурорами в розтраті коштів, які москва виділила на прикордонні укріплення. При цьому NYT помітило, що справи були порушені після успішних українських транскордонних атак.
 
Також кремль поступово змінює керівництво у військовому середовищі. Це робиться також через звинувачення в корупції, а не за провалені завдання. Видання нагадало, що починаючи з минулого року, коли було звільнено міністра оборони рф Сергія Шойгу, у росії триває чистка військових генералів і керівників міністерства оборони у зв'язку зі справами про корупцію.
 
"Як правило, путін не визнає помилок на полі бою і публічно не звинувачує в промахах вірних помічників. Критика військових у росії перебуває поза законом. Тому антикорупційні справи стали зручним варіантом, що дозволяє Москві заспокоїти громадськість, не визнаючи провалу центрального апарату", - пише NYT.
 
У матеріалі йдеться про те, що кремль не може звинуватити чиновників у невдачах воєнного часу, бо це змусить лідерів визнати, що кампанія пройшла не за планом. Тому проти них відкривають справи за звинуваченням у корупції. Як вважає NYT, справи про корупцію стали для російської еліти "способом звести рахунки, утвердити свій вплив і послати сигнал певним верствам суспільства".
 
Однак із продовженням війни таких випадків стає дедалі більше, стверджує NYT. Журналісти підрахували, що в першому кварталі цього року кількість виявлених Генпрокуратурою рф злочинів корупційної спрямованості зросла на 24 % порівняно з попереднім роком. Корупційні справи, як правило, стосуються держслужбовців.
 
У статті робиться висновок, що ці юридичні маневри змушують еліту бути напоготові. А в деяких випадках вони можуть спрямовуватися на придушення суспільного гніву з приводу невдач на полі бою.
Кремльвійна в Україніфсб рфросія окупанти

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