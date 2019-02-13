ФСБ відмовила пораненим українським морякам у лікуванні за кордоном

"Слідство ФСБ відмовило у задоволенні клопотання захисту поранених військовополонених Сороки, Артеменка і Ейдера у їхній видачі в Україну або ж до нейтральної країни для обстеження і лікування"

Слідство у РФ відмовило пораненим українським військовополоненими Андрію Артеменку, Василю Сороці та Андрію Ейдеру в обстеженні та лікуванні в Україні або у нейтральній країні.

"Слідство ФСБ відмовило у задоволенні клопотання захисту поранених військовополонених Сороки, Артеменка і Ейдера у їхній видачі в Україну або ж до нейтральної країни для обстеження і лікування, або до цивільних медичних установ, оснащених відповідним обладнанням, у яких можливе надання належної медичної допомоги, такої, що відповідає її стандартам", - написав адвокат Сороки Сергій Бадамшин у Facebook.

Водночас, додав адвокат, слідчі заявили, що "вирішується питання про обстеження поранених у цивільних медичних закладах міста Москви".

За словами Бадамшина, уповноважений РФ з прав людини Тетяна Москалькова також "сподівається, що це питання буде вирішене позитивно".

"Сподіваюся, що найближчим часом поранені отримають відповідну та належну медичну допомогу", - зазначив адвокат.

Раніше віце-президент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, яка відвідала разом з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою полонених моряків, заявила, що керівництво СІЗО "Лефортово" готує клопотання про вивезення поранених українських моряків до профільних медустанов Москви для дообстеження.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.