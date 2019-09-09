ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні Криму
У прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він скоїв на території півострова", повідомляє видання "Крим Реалії".
Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" при виїзду з півострова кримчанина, який, як вказується, "знаходиться в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки з завданням значної шкоди".
За даними ФСБ, чоловіків передали російській поліції.
Імена та прізвища затриманих не публікуються, будь-які їхні коментарі відсутні.
У виданні зазначають, що підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.
У Держприкордонслужбі України вже заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контакти з окупантами.
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