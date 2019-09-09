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ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні Криму

За інформацією російської спецслужби, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску "Джанкой"
У прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Криму заявили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох осіб, які "перебувають у федеральному розшуку".
ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні Криму Фото: vlg-media.ru

У прикордонуправлінні стверджують, що 40-річний українець "з квітня 2019 року оголошений у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він скоїв на території півострова", повідомляє видання "Крим Реалії".

Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску "Армянськ" при виїзду з півострова кримчанина, який, як вказується, "знаходиться в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки з завданням значної шкоди".

За даними ФСБ, чоловіків передали російській поліції.

Імена та прізвища затриманих не публікуються, будь-які їхні коментарі відсутні.

У виданні зазначають, що підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У Держприкордонслужбі України вже заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують контакти з окупантами.

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09 09 2019 16:32
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