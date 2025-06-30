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ПОЛІТИКА

FT: рф не збирається зупиняти війну — мета путіна Одеса

30 червня 2025, 18:17
FT: рф не збирається зупиняти війну — мета путіна Одеса
з вільних джерел
Оцінки військових аналітиків свідчать, що обидві сторони війни — і рф, і Україна — наближаються до межі виснаження.

Багато європейських політиків сумніваються, що росія дійсно готова до припинення війни проти України.

Як повідомляє Financial Times із посиланням на високопоставленого чиновника, президент рф владімір путін бачить головною метою кампанії захоплення Одеси, яку вважає "історично російським містом". За словами джерела, російський диктатор прагне позбавити Україну доступу до її головного морського порту.

Підтримка Заходу критично важлива

Видання зазначає, що союзники України мають терміново нарощувати військову допомогу, щоб протистояти загрозі. Попри позитивні дипломатичні сигнали — зокрема, успішну зустріч президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського під час саміту НАТО в Гаазі — ситуація на фронті залишається тривожною.

Оцінки військових аналітиків свідчать, що обидві сторони війни — і рф, і Україна — наближаються до межі виснаження. Проте росія, ймовірно, зможе підтримувати поточний темп бойових дій ще близько року, тоді як Україна — лише пів року без додаткової підтримки.

Загроза катастрофічного сценарію

Financial Times попереджає: без масштабної зовнішньої допомоги Україна ризикує втратити нові території. Декілька західних посадовців, які спілкувались із журналістами, говорять про можливий "катастрофічний провал", якщо союзники не посилять військову та фінансову підтримку Києва.

Україна вже стикається з проблемами чисельності армії, а рф нарощує повітряні атаки, що негативно впливає на бойовий дух українського суспільства. Аналітики нагадують, що росія могла втратити вже понад мільйон військових убитими або пораненими, але й втрати України є дуже значними.

У виданні підсумовують: без чіткого бачення перемоги Україна ризикує втратити не лише території, а й впевненість у перемозі.

війнаВладімір ПутінОдесадопомога Україніросія окупанти

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