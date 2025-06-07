FT: росія готується до довгої війни та переозброєння

москва готова пожертвувати економічним зростанням і добробутом своїх громадян заради посилення своєї військової потуги.

Навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, росія не планує відмовлятися від масштабного переозброєння та збереження високих військових витрат. За оцінками експертів, москва готова пожертвувати економічним зростанням і добробутом своїх громадян заради посилення своєї військової потуги.

Про це пише Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Євразійського центру Карнегі з вивчення росії в Берліні.

У 2025 році військові витрати росії можуть досягти майже 172 мільярдів доларів — це 7,7% ВВП, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Фінансовий план Кремля на 2025–2027 роки передбачає збереження цього високого рівня витрат, що вказує на намір тривалий час підтримувати посилену мілітаризацію.

Основні напрямки витрат — це виробництво зброї, техніки та виплати військовослужбовцям. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія значно збільшила випуск бронетехніки, боєприпасів та безпілотних літальних апаратів. При цьому заводи концерну «Ростех» розширюють виробництво, а вартість російської артилерії виявилась значно нижчою, ніж у країнах НАТО.

Експерти наголошують, що навіть у разі завершення війни виробництво військової техніки продовжуватиметься активними темпами. Кремль розглядає збереження великої армії як пріоритет і планує утримувати військових на службі, пропонуючи їм зарплати у 3–4 рази вищі за середні в цивільному секторі.

Падіння цін на нафту, яке раніше вважалося критичним для російської економіки, не зламає її, а навпаки — пришвидшить переорієнтацію бюджету на військові потреби, скорочуючи витрати на цивільні програми та інфраструктуру. Запаси росії дозволять витримати бюджетний дефіцит до 2025 року.

Аналітики переконані, що мілітаризація економіки — стратегічний курс путіна, який має на меті позбавити Україну здатності до оборони та забезпечити довготривалу військову перевагу росії.