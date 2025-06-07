Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

FT: росія готується до довгої війни та переозброєння

07 червня 2025, 15:13
FT: росія готується до довгої війни та переозброєння
з вільних джерел
москва готова пожертвувати економічним зростанням і добробутом своїх громадян заради посилення своєї військової потуги.

Навіть якщо бойові дії в Україні припиняться, росія не планує відмовлятися від масштабного переозброєння та збереження високих військових витрат. За оцінками експертів, москва готова пожертвувати економічним зростанням і добробутом своїх громадян заради посилення своєї військової потуги.

Про це пише Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Євразійського центру Карнегі з вивчення росії в Берліні.

У 2025 році військові витрати росії можуть досягти майже 172 мільярдів доларів — це 7,7% ВВП, що на 12% більше, ніж у 2024 році. Фінансовий план Кремля на 2025–2027 роки передбачає збереження цього високого рівня витрат, що вказує на намір тривалий час підтримувати посилену мілітаризацію.

Основні напрямки витрат — це виробництво зброї, техніки та виплати військовослужбовцям. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія значно збільшила випуск бронетехніки, боєприпасів та безпілотних літальних апаратів. При цьому заводи концерну «Ростех» розширюють виробництво, а вартість російської артилерії виявилась значно нижчою, ніж у країнах НАТО.

Експерти наголошують, що навіть у разі завершення війни виробництво військової техніки продовжуватиметься активними темпами. Кремль розглядає збереження великої армії як пріоритет і планує утримувати військових на службі, пропонуючи їм зарплати у 3–4 рази вищі за середні в цивільному секторі.

Падіння цін на нафту, яке раніше вважалося критичним для російської економіки, не зламає її, а навпаки — пришвидшить переорієнтацію бюджету на військові потреби, скорочуючи витрати на цивільні програми та інфраструктуру. Запаси росії дозволять витримати бюджетний дефіцит до 2025 року.

Аналітики переконані, що мілітаризація економіки — стратегічний курс путіна, який має на меті позбавити Україну здатності до оборони та забезпечити довготривалу військову перевагу росії.

війнаВладімір Путінросія окупанти

Останні матеріали

Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Політика
Виполювання тероризму. Як 22-річний садівник запобігатиме тероризму у США
Переклад iPress – 06 червня 2025, 12:22
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Політика
Європейська підтримка України залишається незмінною. А Німеччина посилює її – Мінна Аландер
Переклад iPress – 06 червня 2025, 10:01
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Україна переносить війну в росію. Хіба росія вже застосувала ядерну зброю? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 червня 2025, 08:25
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Технології
Китайська лазерна гармата Silent Hunter вже працює проти українських безпілотників в росії. Тим часом британці розробляють власну лазерну зброю – The Telegraph
Переклад iPress – 05 червня 2025, 14:43
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Технології
Удар безпілотників розпатрав російські ВПС. США та Європа теж вразливі до подібних атак – Washington Post та New York Times
Переклад iPress – 05 червня 2025, 12:28
Ефективна
Політика
Ефективна "Павутина". Короткий огляд російського бомбардувального флоту і його втрат – Том Купер
Переклад iPress – 05 червня 2025, 00:52
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Політика
Контрнаступ України 2.0. росія втрачає сили, і путін це знає – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 04 червня 2025, 15:38
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Політика
Протистояння зі США загострюється. Світ і Китай за версією Сі Цзіньпіна – Lowy Institute
Переклад iPress – 04 червня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється