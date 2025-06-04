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ПОЛІТИКА

FT: росія хоче наростити військову присутність у Придністров'ї, але не може

04 червня 2025, 16:07
FT: росія хоче наростити військову присутність у Придністров'ї, але не може
Фото: ria.ru
Дані про плани рф перекинути 10 тисяч солдатів у Придністров'я - це оцінка розвідки.

росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї. Але поки що перекинути туди їх агресор не може.

Про це в коментарі Financial Timesз аявив прем'єр Молдови Дорін Речан.

FT зазначає, що росія поки що не може спрямувати до Придністров'я додаткових солдатів, оскільки регіон не має виходу до моря і розташований між Україною та Молдовою.

Але, за словами Речана, росія намагається втрутитися в майбутні парламентські вибори в країні, які відбудуться у вересні, в надії, що більш дружній майбутній уряд дозволить їй розмістити там більше солдатів.

"Це величезні зусилля з підриву молдовської демократії... Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні", - розповів глава молдовського уряду.

Він уточнив, що росія втручається у вибори за допомогою онлайн-пропаганди і незаконних грошових переказів партіям і виборцям.

"Можна уявити, який тиск і вплив чинитимуть 10 000 солдатів на південно-західну частину України. Але також і на Румунію, яка є членом НАТО", - зазначив Речан.

Прем'єр додав, що дані про плани рф перекинути 10 тисяч солдатів у Придністров'я - це оцінка розвідки.

"Наразі їхні сили там практично не мають значення. Але з більш високою військовою присутністю в Придністров'ї, яку може допустити проросійський уряд, вони можуть зміцнити свої позиції", - звернув увагу глава уряду.

МолдоварозвідкаПридністров'яросія загроза

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