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ПОЛІТИКА

FT: росія вдарила по офісу Boeing у Києві під час нічної атаки

15 червня 2025, 14:35
FT: росія вдарила по офісу Boeing у Києві під час нічної атаки
джерело dsns_telegram
Boeing - одна з найвідоміших американських компаній, присутніх в Україні.

росія в ніч на 10 червня масовано атакувала Київ. Внаслідок обстрілу були значно пошкоджені офіси компанії Boeing.

Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, будівля, що використовується компанією Boeing у Києві, була сильно пошкоджена внаслідок нещодавньої масштабної атаки росії, яка, ймовірно, була навмисним ударом по американській аерокосмічній компанії.

За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників та голови Американської торгової палати в Україні (ACC), будівля була серед цілей, які були пошкоджені під час атаки вночі 10 червня.

Financial Times перевірило зображення, які опублікувала ДСНС, де зафіксовані серйозні пошкодження будівлі та рятувальників, які гасять пожежу всередині.

Boeing - одна з найвідоміших американських компаній, присутніх в Україні. Її діяльність зосереджена здебільшого на інженерно-технічній підтримці.

Компанія співпрацює з українським авіабудівником "Антонов". Як пише видання, на початку цього року керівники Boeing зустрілися з представниками "Антонова" та міністром оборони України, щоб обговорити нові спільні підприємства.

Український офіс Boeing має понад 1000 працівників по всій країні. Компанія продовжила працювати, попри війну. Заступник генерального директора Boeing в Україні Андрій Корягін сказав у коментарі виданню, що внаслідок атаки "жоден збій у роботі" не стався.

Інший співробітник Boeing заявив, що компанія активно проводить набір на посади в Україні. В оголошенні про вакансію, опублікованому 2 червня, йшлося про те, що компанія шукає менеджера з проєктування інтер'єру та сертифікації літаків для роботи в Києві.

війнаатакаBoeing

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