FT: у Lockheed Martin визнали затримки з постачанням ракет для Patriot

Партнери США дедалі частіше висловлюють невдоволення через дефіцит ракет і невизначеність щодо строків виконання контрактів.

Американська оборонна компанія Lockheed Martin заявила, що не має впливу на черговість постачання ракет для систем Patriot і не може гарантувати союзникам США строки отримання нових партій озброєння.

Про це під час Берлінського авіасалону ILA заявив віцепрезидент зі стратегії та розвитку бізнесу ракетного підрозділу компанії Браян Данн, повідомляє Financial Times.

За його словами, виробник активно збільшує випуск ракет і планує суттєво наростити виробничі потужності. Водночас через зростання попиту, зокрема на тлі війни між Ізраїлем та Іраном, питання розподілу озброєння стає дедалі гострішим.

Данн наголосив, що рішення про пріоритетність постачань ухвалює не компанія, а уряд США та Пентагон.

"Ми не можемо нікому сказати, яке місце ви посядете в цьому списку пріоритетів. Ми не контролюємо цей процес", – заявив він.

Йдеться насамперед про країни, які вже експлуатують системи Patriot, серед яких Німеччина, Польща, Японія, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Водночас керівниця одного з напрямків ракетного підрозділу Lockheed Martin Пола Гартлі повідомила, що під час переговорів із закордонними замовниками дедалі частіше стикається з невдоволенням через затримки постачань.

За її словами, партнери висловлюють занепокоєння через нестачу продукції та тривале очікування виконання контрактів, а подекуди критика спрямована й на американську владу, яка визначає порядок розподілу озброєнь.

Заяви представників Lockheed Martin пролунали на тлі зростання попиту на системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі в різних регіонах світу. Через обмежені виробничі можливості та високий рівень замовлень терміни постачання залишаються одним із головних викликів для союзників США.