FT: У росії закінчуються запаси зброї радянських часів

рф стає дедалі залежнішою від зовнішніх постачальників.

росія практично вичерпала свої запаси радянської зброї, використавши їх під час повномасштабного вторгнення в Україну. Як свідчить новий аналіз Київської школи економіки (KSE), обсяги постачань із російських військових складів повернулися до довоєнного рівня.

Про це пише Financial Times.

За логістичними даними, постачання від головних складів рф скоротяться з 242 000 тонн у 2022 році до 119 000 тонн до кінця 2025 року. Павло Шкуренко, аналітик KSE, вважає, що це свідчить про виснаження ресурсів:

"росія зараз відправляє менше матеріалів на відновлення та ремонт, ніж, як нам відомо, можуть обробляти ремонтні станції", — зазначає він.

Із 2022 року росія активно вводить у дію законсервовану техніку, включно з танками Т-72, Т-80 і навіть Т-54 1940-х років.

Військовий аналітик Франц-Стефан Ґаді закликав не переоцінювати зниження поставок як ознаку втрати боєздатності:

"російські збройні сили витрачають значні кошти на створення нових запасів".

Аналітика KSE також свідчить, що рф стає дедалі залежнішою від зовнішніх постачальників.

У 2024 році 52% вибухових матеріалів надійшли з регіону Находка — порту, який використовує Північна Корея. До війни поставок звідти не було взагалі. Загалом з Північної Кореї в росію було відправлено 250 000 тонн вантажів.

"Залежність від Північної Кореї — це вражаючий контраст з образом самодостатності, який росія намагається проєктувати", — зазначив аналітик KSE Лукас Райзінгер.

Це підтверджує і заява очільника ГУР Кирила Буданова, який вказував, що 40% російських боєприпасів — північнокорейського походження. За даними Південної Кореї, КНДР вже поставила 28 000 контейнерів із боєприпасами, ракетами й навіть військовими.

Ґаді додав: "Я підозрюю, що вони покладаються на північнокорейські боєприпаси, щоб підтримувати стабільний темп ударів по Україні, а також дозволяючи накопичувати високоякісні російські запаси для можливого конфлікту з НАТО".

KSE також зафіксувала 13 000 тонн вибухівки, ймовірно отриманої з Ірану.

Хоча Китай офіційно не надає росії летальної допомоги, аналітика показує, що він став ключовим постачальником її оборонної промисловості. Обсяги поставок з прикордонних регіонів Китаю до військових підприємств рф подвоїлися до понад 3 млн тонн з 2021 року.

Райзінгер підсумовує: "Китай постачає обладнання та компоненти, необхідні для підтримки функціонування військової машини росії".