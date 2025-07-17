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ПОЛІТИКА

FT: У влади України зростає спокуса діяти безкарно на тлі мовчання Заходу

17 липня 2025, 11:31
FT: У влади України зростає спокуса діяти безкарно на тлі мовчання Заходу
Західні дипломати кажуть, що верховенство права більше не має такого серйозного значення, і у Зеленського хочуть цим скористатись.

Один із дипломатів заходу, що працює у Києві та тісно співпрацював з громадянським суспільством України, заявив у коментарі Financial Times, що розпочаті минулого тижні справи щодо керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна та колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова "не є поодинокими подіями" в Україні.

"Вони відповідають певній схемі: критиків відтісняють, лоялістів захищають. У Банкової є відчуття, що Захід і особливо США змістили свій фокус. Верховенство права та належне управління більше не мають такого великого значення", - заявив він журналістам, коментуючи резонансні справи проти критиків влади в Україні.

Видання нагадує, що відданість України демократичним реформам була центральною для забезпечення підтримки Заходу. Але останнім часом  політична увага США зосередилась на інших акцентах, а військова допомога стала більш транзакційною, тому  посадовці в Києві, схоже, готові перевірити межі можливостей.

Цьому сприяє і те, що посли G7, які раніше публічно попереджали адміністрацію Володимира Зеленського щодо меж в управлінні, цього разу зберігають публічне мовчання. Як щодо скандалу навколо конкурсу з призначення директора Бюро економічної безпеки, так і щодо рейдів на Шабуніна та Кубракова.

Як зазначив один із послів, "важко критикувати Україну", коли вона зазнає невпинних атак росії. Інші відзначили необхідність делікатного балансу між критикою та одночасно висловлюванням підтримки, оскільки розтерзана війною країна серйозно залежить від мільярдів доларів західної фінансової та військової допомоги.

G7владабанковаКубраковвійна в УкраїніШабунін

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