Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

FT: які європейські товари найбільше постраждають від загрози 50% мит Трампа

24 травня 2025, 11:32
FT: які європейські товари найбільше постраждають від загрози 50% мит Трампа
Фото: atn.ua
Більше п'ятої частини всього експорту товарів ЄС припадає на ринок США.

Президент США Дональда Трампа може ввести 50% тариф на весь експорт з Євросоюзу, що завдасть удару по ключових виробничих секторах. 

Мова йде про автомобільну, аерокосмічну, хімічну галузі та інші сфери, інформує Financial Times.

Згідно з даними Єврокомісії, США є найбільшим торгівельним партнером ЄС. Американська частка займає трохи більше 20% всього експорту ЄС, а сума у 2024 році перевищили 530 млрд євро.

Також Німеччина, Ірландія, Італія та Франція є провідними експортерами. Вони продають до США машини та транспортні засоби - на понад 200 млрд євро, хімікати на суму 160 млрд євро, продукти харчування та напої - на 25 млрд євро.

Економічне моделювання було проведене в і показало, що тарифи вдарять по ВВП блоку на 0,2%. Цей показник зросте до 0,5%, якщо будуть введені 50% тарифи.

Крім того, за даними Євростату, у 2024 році ліки були найбільш експортованими товарами з ЄС до США, а на ринку США було продано європейських фармацевтичних товарів на майже 80 млрд євро.

Також відомо, що компанії Boeing і Airbus імпортують деталі для нових літаків з різних регіонів світу. Американські виробники літаків, які закуповують деталі для своїх літаків з Італії та Японії, вважаються особливо вразливими для тарифів Трампа.

В той же час, директори автомобільних компаній ж розкритикували нездатність ЄС досягти угоди зі США щодо зниження тарифів. Автомобільна промисловість сподівалася, що Брюссель і Вашингтон досягнуть угоди щодо імпорту автомобілів, особливо після того, як США досягли угоди з Британією про 10% тарифну ставку.

Сьогодні ЄС вводить 10% тариф на імпорт автомобілів зі США, тоді як Вашингтон стягує лише 2,5%.

 
СШАмитаЄвросоюз

Останні матеріали

Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється