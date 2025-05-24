FT: які європейські товари найбільше постраждають від загрози 50% мит Трампа

Більше п'ятої частини всього експорту товарів ЄС припадає на ринок США.

Президент США Дональда Трампа може ввести 50% тариф на весь експорт з Євросоюзу, що завдасть удару по ключових виробничих секторах.

Мова йде про автомобільну, аерокосмічну, хімічну галузі та інші сфери, інформує Financial Times.

Згідно з даними Єврокомісії, США є найбільшим торгівельним партнером ЄС. Американська частка займає трохи більше 20% всього експорту ЄС, а сума у 2024 році перевищили 530 млрд євро.

Також Німеччина, Ірландія, Італія та Франція є провідними експортерами. Вони продають до США машини та транспортні засоби - на понад 200 млрд євро, хімікати на суму 160 млрд євро, продукти харчування та напої - на 25 млрд євро.

Економічне моделювання було проведене в і показало, що тарифи вдарять по ВВП блоку на 0,2%. Цей показник зросте до 0,5%, якщо будуть введені 50% тарифи.

Крім того, за даними Євростату, у 2024 році ліки були найбільш експортованими товарами з ЄС до США, а на ринку США було продано європейських фармацевтичних товарів на майже 80 млрд євро.

Також відомо, що компанії Boeing і Airbus імпортують деталі для нових літаків з різних регіонів світу. Американські виробники літаків, які закуповують деталі для своїх літаків з Італії та Японії, вважаються особливо вразливими для тарифів Трампа.

В той же час, директори автомобільних компаній ж розкритикували нездатність ЄС досягти угоди зі США щодо зниження тарифів. Автомобільна промисловість сподівалася, що Брюссель і Вашингтон досягнуть угоди щодо імпорту автомобілів, особливо після того, як США досягли угоди з Британією про 10% тарифну ставку.

Сьогодні ЄС вводить 10% тариф на імпорт автомобілів зі США, тоді як Вашингтон стягує лише 2,5%.