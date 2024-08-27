Китай у пошуках відповідей: чи змінить Гарріс курс США щодо Пекіна? – FT

Пекін побоюється "таємничості" навколо віцепрезидента Камали Гарріс, яка не мала багато досвіду в міжнародних справах.

Для китайських лідерів, які готувалися до неприємного, на їхню думку, вибору між чинним президентом Джо Байденом і його республіканським суперником Дональдом Трампом, — обрання Гарріс кандидатом на пост президента США замість Байдена додало ще більшої невизначеності.

Адміністрація президента Сі Цзіньпіна аналізуватиме заяви та послужний список віцепрезидента Гарріс, щоб зрозуміти, якою буде її позиція щодо відносин з Пекіном й чи буде вона кращою за другий термін Трампа/

Про це пише Financial Times.

"Трамп і Камала Гарріс — це дві чаші з отрутою для Пекіна. Обидва бачать в Китаї конкурента або навіть ворога", — сказав Чжао Мінхао, професор Інституту міжнародних досліджень і Центру американських досліджень Фуданьського університету.

Гарріс згадала Китай лише один раз у своїй промові на з'їзді Демократичної партії, пообіцявши, що "Америка, а не Китай, виграє конкуренцію у 21-му столітті". Трамп, навпаки, 14 разів згадував Китай на Республіканському національному з'їзді минулого місяця, в тому числі вихваляючись, що він тримав Пекін "на відстані" під час свого президентства.

"Люди багато знають про Трампа, про те, як він має намір керувати країною в разі обрання. Тоді як щодо Гарріс все ще залишається багато загадок", — вважає Томас Цітоунг Цао, доцент Флетчерської школи міжнародних відносин Університету Тафтса.

До того, як стати віцепрезидентом, Гарріс, яка ніколи не була в Китаї, мала відносно невеликий вплив на зовнішню політику. З моменту вступу на посаду вона здійснила 17 закордонних поїздок, в тому числі чотири візити до Східної Азії, де вона зустрічалася з Сі в Таїланді у 2022 році.

Більшість китайських науковців вважають, що більш важливим, ніж послужний список Гарріс на посаді віцепрезидента, є те, чи збереже вона членів зовнішньополітичної команди Байдена, таких як державний секретар Ентоні Блінкен, його заступник Курт Кемпбелл і радник з національної безпеки Джейк Салліван, а також інших високопосадовців, які відіграли важливу роль у проведенні жорсткої політики щодо Китаю.

Крім того, китайські політики побоюються, що адміністрація Трампа, замість того, щоб проводити політику "управління конкуренцією", буде прагнути "перемоги" в новій холодній війні, кінцевою метою якої, як підозрюють багато аналітиків, є зміна режиму. Для Комуністичної партії це стало б екзистенційною загрозою.

"Деякі аналітики стверджують, що ще одне президентство Трампа піде на користь Китаю, посіявши внутрішній хаос у США і підірвавши зовнішні альянси та торговельні партнерства Вашингтона", — зазначають редактори.

Раніше повідомлялось, що Камала Гарріс має 55-відсотковий шанс перемогти колишнього Дональда Трампа. Однак, республіканці перемагають на виборах до Конгресу.