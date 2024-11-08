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Фукуяма оцінив наслідки повернення Трампа – FT

08 листопада 2024, 21:33
Фукуяма оцінив наслідки повернення Трампа – FT
Френсіс Фукуяма. Фото: thesundaytimes.co.uk
Фукуяма також занепокоєний погрозами Трампа вивести Америку з НАТО
Перемога Дональда Трампа та Республіканської партії призведе до серйозних змін у зовнішній політиці США, і найбільше від цього програє Україна.
 
Про це в авторській статті для Financial Times написав авторитетний політолог Френсіс Фукуяма.
 
"Україна, безумовно, найбільше програє; її військова боротьба з росією була слабкою ще до виборів, і Трамп може змусити її погодитися на російські умови, затримуючи поставки зброї, як це робила республіканська Палата представників протягом шести місяців минулої зими", – написав він.
 
Фукуяма також занепокоєний погрозами Трампа вивести Америку з НАТО, які він раніше озвучував у приватних розмовах. Аналітик переконаний, що навіть без виходу США з альянсу, Трамп може серйозно послабити НАТО, зокрема відмовившись виконувати 5 статтю про взаємну оборону країн-учасниць.
 
"Немає європейських чемпіонів, які могли б замінити Америку як лідера альянсу, тому його майбутня здатність протистояти росії та Китаю під великим сумнівом. Навпаки, перемога Трампа надихне інших європейських популістів, таких як "Альтернатива для Німеччини" та "Національне об’єднання" у Франції", – боїться Фукуяма.
 
На думку аналітика, союзникам та друзям США у Східній Азії теж варто хвилюватися через прихід Трампа. Фукуяма зазначає, що Трамп, попри свою жорстку риторику щодо Китаю загалом, дуже захоплюється Сі Цзіньпіном як державним лідером. Тож політолог боїться, що Трамп може укласти з китайським диктатором певну угоду щодо Тайваню. 
 
"Здається, Трамп від природи не схильний до використання військової сили, і ним легко маніпулювати. Але одним винятком може бути Близький Схід, де він, імовірно, щиро підтримує війни Беньяміна Нетаньяху проти Хамас, Хезболли та Ірану", – резюмує політолог.

 

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