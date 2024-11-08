Фукуяма оцінив наслідки повернення Трампа – FT

Фукуяма також занепокоєний погрозами Трампа вивести Америку з НАТО

Перемога Дональда Трампа та Республіканської партії призведе до серйозних змін у зовнішній політиці США, і найбільше від цього програє Україна.

Про це в авторській статті для Financial Times написав авторитетний політолог Френсіс Фукуяма.

"Україна, безумовно, найбільше програє; її військова боротьба з росією була слабкою ще до виборів, і Трамп може змусити її погодитися на російські умови, затримуючи поставки зброї, як це робила республіканська Палата представників протягом шести місяців минулої зими", – написав він.

Фукуяма також занепокоєний погрозами Трампа вивести Америку з НАТО, які він раніше озвучував у приватних розмовах. Аналітик переконаний, що навіть без виходу США з альянсу, Трамп може серйозно послабити НАТО, зокрема відмовившись виконувати 5 статтю про взаємну оборону країн-учасниць.