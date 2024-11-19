G20 у своєму комюніке присвятили Україні всього один абзац – FT

У заяві немає жодної критики ядерних загроз Росії або її ударів по цивільній інфораструктурі України.

Найбільші економіки світу послаблюють підтримку України, водночас дедалі більше схиляючись у бік мирних переговорів із росією. У спільній заяві країн G20 за підсумками саміту в Ріо-де-Жанейро пом'якшено критику війни росії проти України і міститься лише широка згадка про "людські страждання".

Про це пише Financial Times.

У спільній заяві йдеться лише про "негативні додаткові наслідки війни" і вітаються "ініціативи, що підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир".

Також наголошується, що в документі був лише один абзац, присвячений війні в Україні, порівняно із сімома абзацами в заяві за підсумками торішнього саміту в Нью-Делі. Крім того, комюніке цього року не містило засудження ядерних загроз, пов'язаних з Україною, або вимоги припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру.