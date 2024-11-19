G20 у своєму комюніке присвятили Україні всього один абзац – FT
19 листопада 2024, 16:09
Джерело: theprint.in/india
У заяві немає жодної критики ядерних загроз Росії або її ударів по цивільній інфораструктурі України.
Найбільші економіки світу послаблюють підтримку України, водночас дедалі більше схиляючись у бік мирних переговорів із росією. У спільній заяві країн G20 за підсумками саміту в Ріо-де-Жанейро пом'якшено критику війни росії проти України і міститься лише широка згадка про "людські страждання".
Про це пише Financial Times.
У спільній заяві йдеться лише про "негативні додаткові наслідки війни" і вітаються "ініціативи, що підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир".
Також наголошується, що в документі був лише один абзац, присвячений війні в Україні, порівняно із сімома абзацами в заяві за підсумками торішнього саміту в Нью-Делі. Крім того, комюніке цього року не містило засудження ядерних загроз, пов'язаних з Україною, або вимоги припинити атаки на продовольчу та енергетичну інфраструктуру.
"Це не та мова щодо України, яку ми хотіли б бачити", - сказав один із дипломатів G20.
Як зазначає FT, хоча деякі європейські делегації наполягали на більш жорстких формулюваннях, що засуджують росію у зв'язку з потужними ракетними ударами по цивільних об'єктах в Україні, але в підсумку відмовилися від цієї вимоги через побоювання, що це може зірвати всю спільну заяву.
"Формулювання недостатньо сильні... у них немає нічого про останні атаки. Але ніхто не хотів заходити надто далеко, інакше почалася б бійка і жодної заяви не було б", - сказав один із європейських дипломатів у Ріо.
Центральні аспекти комюніке включали заклики до ефективного оподаткування надбагатих, заходи зі скорочення бідності, припинення вогню в Газі та реформу Ради Безпеки.