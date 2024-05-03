G7 більше не розглядає конфіскацію заморожених російських активів – FT

Замість повної конфіскації активів рф G7 шукає менш радикальні способи використання грошей.

Повної конфіскації заморожених російських активів більше немає в порядку денному обговорень країн "Великої сімки".

Про це пише Financial Times.

Як пише видання, замість повної конфіскації активів G7 шукає менш радикальні, але більш реальні способи використання коштів.

Євросоюз зараз іде за найбільш консервативним сценарієм, який передбачає поточне відрахування доходів від російських активів на користь України. Йдеться про суму не більше ніж 3 млрд євро на рік, залежно від процентних ставок.

У лютому 2024 року Бельгія запропонувала використати 190 млрд євро, які знаходяться на рахунках в депозитарії Euroclear, як забезпечення під залучення боргового фінансування для України. Але такий варіант пов'язаний з такими ж ризиками, що й повна конфіскація, тож європейські країни виступили проти.