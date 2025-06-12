G7 готується знизити цінову стелю на російську нафту навіть без підтримки США

Водночас США поки що не визначилися, а позиція Японії залишається невідомою.

Більшість країн "Групи семи" (G7) готові діяти самостійно й знизити цінову стелю на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить не підтримувати це рішення.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Лідери країн G7 мають зустрітися 15—17 червня в Канаді, де вони обговорюватимуть механізм цінової стелі, впроваджений наприкінці 2022 року.

Європейський Союз і Велика Британія кілька тижнів наполягають на зниженні стелі після падіння світових цін на нафту, яке зробило нинішній ліміт у $60 майже неактуальним. За словами джерел, ЄС і Велика Британія готові очолити процес зниження ціни, отримавши підтримку від інших європейських країн G7 та Канади.

Водночас США поки що не визначилися, а позиція Японії залишається невідомою.

"Європейські країни просувають ідею знизити цінову стелю на нафту з $60 до $45. Є позитивні сигнали з боку Канади, Британії та, можливо, Японії. Ми скористаємося самітом G7, щоб спробувати переконати США", — зазначив один зі співрозмовників.