G7 обговорять штучний інтелект та протидію російським фейкам

Міністри з питань цифровізації країн G7 планують узгодити план дій з управління штучним інтелектом та заходи протидії фейкам і дезінформації, які масовано використовуються росією для підтримки її агресії проти України.

Зустріч має відбутись в кінці цього місяця в Японії.

Про це повідомляє Kyodo.

Керівники цифрових технологій G7 планують закликати до швидшого дослідження генеративних систем штучного інтелекту (ШІ). Зокрема ChatGPT так, як поширення цих інструментів викликає занепокоєння щодо їх потенційного негативного впливу на суспільства.

Тема генеративного штучного інтелекту буде обговорюватись на саміті G7 у травні в Хіросімі і також буде згадана у спільній заяві лідерів семи найбільш промислово розвинених країн світу.

ChatGPT був запущений в листопаді минулого року, він керується моделлю машинного навчання, яка працює подібно до людського мозку.

Чат може використовувати величезні обсяги даних, може обробляти і симулювати людські розмови з користувачами, що надає йому корисність у різних сферах.

Проте багато країн посилюють правила використання ChatGPT через побоювання, що його розробник, OpenAI, незаконно збирає величезну кількість персональних даних користувачів.

Планується також обговорити та прийняти рішення для боротьби з фейковими новинами та іншими формами дезінформації, які розповсюджує росія для підтримки своєї агресії.

G7 має розробити план дій для побудови безпечної мережевої інфраструктури для підтримки країн, що розвиваються, сприяння співпраці для поліпшення з’єднання підводних кабелів і вирішення проблеми блокування або обмеження доступу до Інтернету в деяких країнах.