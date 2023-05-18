G7 обговорить ідею міжнародного мирного саміту щодо України
18 травня 2023, 14:09
Мирний саміт щодо України - ключова тема обговорення лідерів країн G7 в ці дні в Японії.
Про це повідомляє Reuters.
"Лідери заможних країн G7 обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України під час зустрічі в Японії цього тижня" – пише агентство.
Лідери G7 зустрінуться 19-21 травня в японському місті Хіросіма, також саміті країни будуть обговорювати питання використання заморожених російських активів.Раніше повідомлялось, що G-7 мають намір зробити пріоритетом протидію проти Китаю та росії в боротьбі за глобальний вплив.