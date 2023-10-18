Країни G7 цього тижня обговорять чотири варіанти запровадження санкцій проти діамантів з рф, щоб позбавити росію ще одного джерела доходу.

Про це пише агентство Reuters.

На одній з зустрічей представники G7 обговорять чотири пропозиції щодо санкцій проти діамантів російського походження, які підготували Бельгія, Індія, Франція і Всесвітня алмазна рада.

Головні розбіжності між пропозиціями - звідки діаманти потраплятимуть на ринки G7, як перевірятимуть їхнє походження з рф і якими будуть пороги ваги діамантів і наслідки порушення правил.

Індія та Бельгія пропонують, аби "пунктом входу" були їхні алмазні біржі, французька група пропонує визначити кілька таких місць, а Всесвітня алмазна рада пропонує більш саморегульовану систему.

Проте якщо Бельгія виступає за жорстку систему відстеження походження коштовностей, яка вже налагоджена на її біржі, то Індія побоюється, що це покладе значний тягар на її малих і середніх виробників.

Ще в вересні ми писали, що майже 50 російських компаній, що займаються видобутком та продажем алмазів, можуть потрапити під західні санкції.