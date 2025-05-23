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ПОЛІТИКА

G7 озвучила нову заяву щодо війни в Україні

23 травня 2025, 09:09
G7 озвучила нову заяву щодо війни в Україні
росія не отримає заморожені активи до завершення війни.

Країни "Великої сімки" (G7) оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили свою солідарність з Україною та рішуче засудили збройну агресію російської федерації. Документ, розміщений на сайті Міністерства фінансів Канади — держави, яка нині головує у G7, — був підписаний міністрами фінансів і очільниками центральних банків країн-учасниць.

У тексті заяви підкреслюється: росія не матиме доступу до своїх заморожених активів доти, доки не припинить воєнних дій проти України та не відшкодує збитків, завданих її вторгненням.

Лідери фінансових установ країн G7 підтвердили свою підтримку української державності, територіальної цілісності, незалежності та права українського народу на вільне майбутнє. Зазначається, що країни-учасниці підтримують шлях до справедливого і стійкого миру.

"Ми позитивно оцінюємо дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню. Якщо домовленостей не буде досягнуто, ми розглядатимемо додаткові варіанти впливу, включно з посиленням санкційного тиску на росію", — наголошується в документі.

У G7 також висловили намір посилити економічну довіру до України через міжнародні фінансові ініціативи для її повоєнної відбудови. Особливий акцент зроблено на необхідності якнайшвидшого зняття обмежень на надання страхових послуг в Україні з боку глобальних компаній.

"Ми також домовилися про тісну співпрацю з Україною для запобігання участі у її відбудові тих суб’єктів, які прямо чи опосередковано підтримували російську воєнну машину", — йдеться у заяві.

Очікується, що черговий саміт лідерів G7 відбудеться у Кананаскісі, провінція Альберта, Канада, у червні. Це буде перша зустріч на вищому рівні для нового прем’єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа після його повернення до Білого дому. Планується також участь президента України Володимира Зеленського.

війнаG7підтримка України

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