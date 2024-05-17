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G7 підтримає позицію ЄС щодо заморожених російських активів

17 травня 2024, 10:13
G7 підтримає позицію ЄС щодо заморожених російських активів
Міністри фінансів проведуть підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті, що відбудеться вже у червні.

Наступного тижня країни G7 мають підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на користь України.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Reuters.

Зазначається, що країни G7 підтримають пропозицію ЄС на зустрічі на рівні міністрів фінансів країн, яка відбудеться 24 − 25 травня 2024 року. 

Чиновник на умовах анонімності розповів, що обговорення стосуватимуться використання саме доходів від заморожених активів рф, а не самих активів країни-агресорки. При цьому наголошується, що будь-яке рішення повинно мати підтримку серед країн-членів Євросоюзу і "міцне правове підґрунтя".

За його словами, міністри фінансів мають провести підготовчу роботу, яка дозволить лідерам країн G7 ухвалити остаточне рішення на саміті, що відбудеться вже у червні.

У Міжнародному валютному фонді виступили проти планів Заходу використовувати заморожені активи рф. Там вважають, що такий крок може підірвати світову валютну систему. 

війна в Україніактиви рфросія окупантиG-7

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