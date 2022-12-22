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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

G-7 планує надати 32 млрд доларів бюджетної підтримки Україні у наступному році

22 грудня 2022, 19:46
G-7 планує надати 32 млрд доларів бюджетної підтримки Україні у наступному році
Міністри фінансів країн G-7 за підсумками зустрічі оголосили про наміри направити до 32 мільярдів доларів бюджетної підтримки Україні та, за необхідності, збільшити цю суму

Сьогодні міністри фінансів країн G-7 за підсумками зустрічі оголосили про наміри направити до 32 мільярдів доларів бюджетної підтримки Україні та, за необхідності, збільшити цю суму.

Про це йдеться у їхній спільній заяві.  

"Щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України разом з міжнародним співтовариством, сьогодні ми підтверджуємо наш спільний підхід щодо скоординованої бюджетної та економічної підтримки в наступному році відповідно до потреб уряду України: на 2023 рік ми вже мобілізували до 32 мільярдів доларів США бюджетної та економічної підтримки для України і продовжуємо досягати подальшого прогресу", – зазначаеться у документі.

Глави Мінфіну держав Групи семи уточнюють, що до цієї суми входять, серед іншого, затверджена Європейським Союзом програма макрофінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро, бюджетна допомога США, передбачена в законопроєкті, що очікує схвалення, а також кредит Світового банку під гарантії Великої Британії та 115 мільйонів канадських доларів надходжень від  імпорту з росії та білорусі.

"Ми готові зробити більше, якщо це буде необхідно, щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до нашої військової, гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення. Ми також наполегливо закликаємо інших донорів посилити свою підтримку", – йдеться в заяві.

У документі також зазначено, що протягом 2022 року для бюджетних потреб Україна отримала 32,7 мільярда доларів.

 

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