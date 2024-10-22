G7 планує залишити російські активи замороженими навіть після закінчення війни – ЗМІ

Активи будуть залишатися замороженими до того часу, поки Росія не компенсує збитки від своєї агресії.

Країни "Великої сімки" мають намір залишити російські активи замороженими навіть після завершення війни в Україні.

Про це повідомляє видання Nikkei, посилаючись на джерела в G7.

За словами журналістів, лідери G7 оприлюднять заяву з цього питання вже у цьому місяці. За інформацією високопоставлених посадовців ЄС, активи рф будуть залишатися замороженими до того часу, поки росія не компенсує збитки від своєї агресії проти України.

"Ми знову підтверджуємо, що суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки росія не припинить свою агресію та не заплатить за шкоду, яку завдала Україні", - наголосили у проєкті заяви лідерів "Великої сімки".

У виданні додали, що у проєкті також йдеться про те, що блок буде гарантувати кредит Україні у розмірі 50 млрд доларів.