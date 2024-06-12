G7 планують закликати Китай припинити допомагати росії у війні в Україні

Лідери країн групи зберуться в Італії на щорічний саміт.

Лідери країн G7 планують закликати Китай припинити підтримку росії у війні проти України, згідно з проєктом заяви, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

"Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази має значні й широкомасштабні наслідки для безпеки", - йдеться в проєкті спільної заяви, яка ще може змінитися до того, як її узгодять лідери на саміті в Італії, що розпочнеться в четвер, 13 червня.

Очікується, що в межах боротьби з обходом санкцій G7 і Європейський Союз запровадять нові обмеження найближчими днями.

Серед заходів, які обговорюються, - включення більшої кількості компаній у санкційні списки, націленість на банки в третіх країнах, які сприяють торгівлі, вимоги до компаній посилити перевірки їхніх дочірніх фірм і субпідрядників за кордоном, а також розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до росії.

G7 також закликатиме Пекін змусити росію вивести війська з України та підтримати справедливий мир.

москва та Пекін, як відомо, значно зблизилися після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Китай, попри заяви про “нейтральність”, не засудив росію за війну, ставши дипломатичною та економічною опорою для рф. Пекін, зокрема, збільшив продажі росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які москва, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для війни. Торговельна напруженість між країнами G7 та Китаєм буде висвітлена в заяві ширше. За даними Bloomberg, лідери країн групи наголосять, що політика Китаю “створює глобальні побічні ефекти, ринкові викривлення і шкідливі надлишкові потужності в низці секторів”.

Лідери G7 підтвердять зусилля, спрямовані на зменшення критичної залежності від Китаю, водночас наголосивши, що вони не мають наміру розривати відносини з Пекіном.

"Ми не намагаємося завдати шкоди Китаю або завадити його економічному розвитку, адже розвиток Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, буде представляти глобальний інтерес", - йдеться в проєкті заяви.

Обговорення відбувається на тлі зростання торговельної напруженості між Заходом і Китаєм: ЄС готується запровадити тарифи на китайські електромобілі з липня, а Пекін, як очікується, зробить кроки у відповідь.