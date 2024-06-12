Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

G7 планують закликати Китай припинити допомагати росії у війні в Україні

12 червня 2024, 15:32
G7 планують закликати Китай припинити допомагати росії у війні в Україні
Лідери країн групи зберуться в Італії на щорічний саміт.

Лідери країн G7 планують закликати Китай припинити підтримку росії у війні проти України, згідно з проєктом заяви, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

"Постійна підтримка Китаєм російської оборонно-промислової бази має значні й широкомасштабні наслідки для безпеки", - йдеться в проєкті спільної заяви, яка ще може змінитися до того, як її узгодять лідери на саміті в Італії, що розпочнеться в четвер, 13 червня.

Очікується, що в межах боротьби з обходом санкцій G7 і Європейський Союз запровадять нові обмеження найближчими днями.

Серед заходів, які обговорюються, - включення більшої кількості компаній у санкційні списки, націленість на банки в третіх країнах, які сприяють торгівлі, вимоги до компаній посилити перевірки їхніх дочірніх фірм і субпідрядників за кордоном, а також розширення обмежень на товари західних брендів, які все ще потрапляють до росії.

G7 також закликатиме Пекін змусити росію вивести війська з України та підтримати справедливий мир.

москва та Пекін, як відомо, значно зблизилися після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Китай, попри заяви про “нейтральність”, не засудив росію за війну, ставши дипломатичною та економічною опорою для рф. Пекін, зокрема, збільшив продажі росії верстатів, мікроелектроніки та інших технологій, які москва, використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншого озброєння для війни. Торговельна напруженість між країнами G7 та Китаєм буде висвітлена в заяві ширше. За даними Bloomberg, лідери країн групи наголосять, що політика Китаю “створює глобальні побічні ефекти, ринкові викривлення і шкідливі надлишкові потужності в низці секторів”.

Лідери G7 підтвердять зусилля, спрямовані на зменшення критичної залежності від Китаю, водночас наголосивши, що вони не мають наміру розривати відносини з Пекіном.

"Ми не намагаємося завдати шкоди Китаю або завадити його економічному розвитку, адже розвиток Китаю, який гратиме за міжнародними правилами, буде представляти глобальний інтерес", - йдеться в проєкті заяви.

Обговорення відбувається на тлі зростання торговельної напруженості між Заходом і Китаєм: ЄС готується запровадити тарифи на китайські електромобілі з липня, а Пекін, як очікується, зробить кроки у відповідь.

G-7Китайвійна в Україні

Останні матеріали

Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Історія війни елітного загону бійців ГУР України. Частина 1 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 12 червня 2024, 16:51
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Політика
Вплив на Захід через Африку. Як російський агент працював над формуванням іміджу москви в Європі – Bloomberg
Переклад iPress – 12 червня 2024, 11:39
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Байден – головна проблема, яка гальмує перемогу України над росією. Але яка тому альтернатива? Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 червня 2024, 08:46
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Політика
Україна відновлюватиме ініціативу на війні. Чи дозволить Байден путіну програти? Частина 1 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 червня 2024, 12:14
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Лінії фронту залишилися майже незмінними. Хоча ЗСУ тиснуть на Харківщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 червня 2024, 10:16
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Політика
Ультраправі здобувають велику перемогу. 5 речей, які потрібно знати про результати виборів в ЄС – Politico
Переклад iPress – 11 червня 2024, 08:20
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Політика
Чому росія відчуває щастя від війни. Симбіоз воєнної держави і слухняного народу – The Atlantic
Переклад iPress – 10 червня 2024, 16:29
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Політика
Європа перетнула стратегічний рубікон і надішле війська в Україну. Макрон бере на себе ініціативу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 червня 2024, 10:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється