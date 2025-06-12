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G7 скасує спільне комюніке, аби уникнути скандалів з Трампом

12 червня 2025, 11:19
G7 скасує спільне комюніке, аби уникнути скандалів з Трампом
Однак буде кілька спільних заяв з окремих тем.

Держави G7 можуть обійтися без спільного комюніке на тлі збіжностей між США. 

Про це інформує Bloomberg.

Країни G7 не планують досягати консенсусу щодо спільного підсумкового комюніке на саміті, який відбудеться наступного тижня в Канаді. 

Таке рішення відображає глибокі суперечності, зокрема щодо війни в Україні, кліматичної політики та соціальних питань, між США та іншими членами об’єднання.

Замість традиційного документа очікуються кілька спільних заяв з окремих тем.

Це стало ініціативою канадської сторони, яка прагне уникнути повторення ситуації 2018 року, коли президент США вийшов зі спільного комюніке через кілька годин після його підписання.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні має наді/ зменшити напруження у відносинах із США та зосередитися на конструктивних переговорах з питань торгівлі, безпеки та глобальних викликів.

Комюніке в 2024 році складалось з 36 сторінок та включало заяви про підтримку України, боротьбу зі зміною клімату та просування гендерної рівності. 

Але адміністрація Трампа змінила політичний курс країни та відмовилась від цих принципів на користь власної ізоляціоністської позиції.

Цього року лідери країн G7 обговорять штучний інтелект, енергетичну безпеку, лісові пожежі, а також конфлікти в Україні та на Близькому Сході. До саміту приєднається і президент України Володимир Зеленський, а також лідери Індії, Бразилії, Мексики та інших країн.

 

 
СШАG7комюніке

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