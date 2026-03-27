G7 у Франції обговорить співпрацю росії та Ірану у контексті протистояння зі США

Співпраця росії та Ірану стає темою занепокоєння.

Європейські країни звинуватили росію в тому, що вона допомагає Ірану завдавати ударів по силах США на Близькому Сході, і заявили, що піднімуть це питання на сьогоднішній зустрічі міністрів G7 у Франції.

Очікується, що міністри також обговорять Ормузьку протоку — ключовий водний шлях для транспортування нафти та газу, який Іран фактично заблокував, що призвело до зростання цін на енергоносії та потрясінь на фінансових ринках.

Два західних джерела у сфері безпеки та регіональний чиновник, близький до Тегерану, повідомили Reuters, що москва надає Тегерану супутникові знімки і допомогла Ірану модернізувати безпілотники, щоб вони імітували версії, які росія використовує проти України.

"Ми глибоко стурбовані зв’язками між росією та Іраном, які існують вже давно з точки зору спільних можливостей — наприклад, безпілотниками, наданими росії Іраном, які були задіяні в конфлікті в Україні. Ми також бачили підтримку, яку росія надала Ірану в конфлікті на Близькому Сході", — сказала міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

Вона додала, що "як країни G7, ми маємо спільний інтерес зібратися разом для обговорення цих питань".

Перед тим, як вирушити до Європи, Рубіо, схоже, применшив занепокоєння щодо звинувачень проти москви.

"Я думаю, що росія зосереджена переважно на війні, яка зараз триває. Крім цього, мені зараз нічого додати", — сказав він.