G7 ухвалять спільну декларацію, яка гарантуватиме безпеку для України – Bloomberg

Ці гарантії стануть частиною зусиль щодо підтримки України, поки вона не є членом НАТО.

Група країн G-7 запропонує Україні окремі гарантії безпеки. Наближається досягнення угоди про початок переговорів із Києвом щодо двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки, спрямованих на посилення здатності країни захищати себе та стримувати майбутню російську агресію.

Про це провідомляє Bloomberg.

Оголошення про окремі гарантії безпеки для України стане частиною декларації лідерів "Великої сімки" на полях дводенного саміту НАТО у Вільнюсі.

"Декларація, яка має на меті надати Україні довгострокові гарантії безпеки, все ще перебуває на стадії обговорення, і до її оголошення зміст і підписанти можуть змінитися. США та інші країни-учасниці працюватимуть з Україною над конкретними довгостроковими зобов’язаннями у сфері безпеки шляхом надання сучасного військового обладнання в повітрі, на суші та на морі, надаючи пріоритет системам протиповітряної оборони, артилерії, дальнього радіусу дії та бронетехніці", - пише видання з посиланням на анонімні інформовані джерела.

Ці гарантії стануть частиною зусиль щодо підтримки України, поки вона не є членом НАТО. Союзники Києва також сприятимуть взаємодії між можливостями України та НАТО. Вони підтримуватимуть розвиток оборонної промисловості країни, навчатимуть її війська, обмінюватимуться розвідданими та зміцнюватимуть кіберзахист.

Зобов’язання відображають підтримку, яку зараз отримує Україна, і водночас мають на меті зміцнити її та забезпечити стійкість для стримування майбутніх атак.

Лідери G-7 також пообіцяли негайно проконсультуватися з Україною щодо кроків, яких слід вжити у разі майбутніх атак росії. Тим часом союзники продовжуватимуть надавати Україні фінансову підтримку для задоволення її нагальних потреб і знову зобов’яжуться підтримувати її зусилля з реконструкції та відновлення.

Зі свого боку, Україна зобов’яжеться продовжити низку реформ, у тому числі в правоохоронній, судовій системі, економіці, а також секторах безпеки та оборони, кажуть джерела.

Союзники Києва з G-7 також підтвердять, що суверенні активи росії залишатимуться заблокованими, доки москва не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні, і продовжуватимуть притягувати москву до відповідальності за воєнні злочини. До цих гарантій безпеки можуть приєднатися й інші країни, які не входять до "Великої сімки".

Крім того, ЄС обговорює шляхи посилення військової підготовки, підтримки процесу реформування України, включно з її збройними силами, правоохоронним і оборонним секторами, а також подальшого розширення європейської оборонної промисловості, особливо з точки зору прискорення виробництва боєприпасів і співпраці з українською промисловістю.

ЄС також підтримуватиме надання Україні більш досконалих систем озброєнь, таких як ракети та винищувачі. Більш широкі зобов’язання блоку перед Україною включатимуть підтримку процесу вступу України до ЄС і пов’язаних з цим реформ, додали джерела.