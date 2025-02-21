G7 вагається щодо посилення нафтових санкцій проти росії – Bloomberg

Держави G7 готують спільне комюніке до третьої річниці російського вторгнення.

Країни "Великої сімки" (G7) розглядають можливість відмови від посилення нафтових санкцій проти росії, які мали б підштовхнути москву до мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт рішення.

За даними джерел, знайомих із ходом переговорів, держави G7 досі не можуть узгодити фінальну версію спільного комюніке, яке планують оприлюднити до триріччя повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У документі від 19 лютого зазначається, що "надійні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС матимуть вирішальне значення для забезпечення тривалого миру".

Це м'якший варіант, ніж попередня версія, яка:

наголошувала на необхідності гарантій безпеки для України з присутністю військ та ресурсів;

містила пункт про надійний міжнародний нагляд для контролю над угодами;

включала згадку про атлантичну інтеграцію, яку тепер видалили.

Зміни у формулюваннях щодо війни

Раніше G7 називала дії росії "незаконною агресією", тепер у новому варіанті це сформульовано як "руйнівна війна, що почалася з вторгнення росії в Україну".

У попередньому варіанті комюніке країни G7 мали доручити своїм міністрам фінансів переглянути або адаптувати обмеження ціни на російську нафту, щоб змусити москву піти на переговори.

Цей пункт був повністю вилучений із останнього проєкту.

Дипломати G7 продовжують обговорення тексту комюніке, і можливі подальші зміни.

Міністри закордонних справ "сімки" узгодили частину тексту лише на Мюнхенській конференції з безпеки минулого тижня.

Таким чином, G7 уникає жорсткої риторики щодо росії та не готова до посилення санкційного тиску, що могло б примусити москву до поступок у війні проти України.