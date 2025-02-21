Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

G7 вагається щодо посилення нафтових санкцій проти росії – Bloomberg

21 лютого 2025, 08:36
G7 вагається щодо посилення нафтових санкцій проти росії – Bloomberg
Держави G7 готують спільне комюніке до третьої річниці російського вторгнення.

Країни "Великої сімки" (G7) розглядають можливість відмови від посилення нафтових санкцій проти росії, які мали б підштовхнути москву до мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проєкт рішення.

За даними джерел, знайомих із ходом переговорів, держави G7 досі не можуть узгодити фінальну версію спільного комюніке, яке планують оприлюднити до триріччя повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У документі від 19 лютого зазначається, що "надійні гарантії безпеки та інтеграція України в ЄС матимуть вирішальне значення для забезпечення тривалого миру".

Це м'якший варіант, ніж попередня версія, яка:

  •  наголошувала на необхідності гарантій безпеки для України з присутністю військ та ресурсів;
  •  містила пункт про надійний міжнародний нагляд для контролю над угодами;
  •  включала згадку про атлантичну інтеграцію, яку тепер видалили.

 Зміни у формулюваннях щодо війни

Раніше G7 називала дії росії "незаконною агресією", тепер у новому варіанті це сформульовано як "руйнівна війна, що почалася з вторгнення росії в Україну".

У попередньому варіанті комюніке країни G7 мали доручити своїм міністрам фінансів переглянути або адаптувати обмеження ціни на російську нафту, щоб змусити москву піти на переговори.

Цей пункт був повністю вилучений із останнього проєкту.

  • Дипломати G7 продовжують обговорення тексту комюніке, і можливі подальші зміни.
  • Міністри закордонних справ "сімки" узгодили частину тексту лише на Мюнхенській конференції з безпеки минулого тижня.

Таким чином, G7 уникає жорсткої риторики щодо росії та не готова до посилення санкційного тиску, що могло б примусити москву до поступок у війні проти України.

війнанафтаG7санкціі проти росії

Останні матеріали

Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Політика
Професійна військова некомпетентність. Частина 1: Передмова – Том Купер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 20:35
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Політика
Чого насправді хоче путін? Визнання Вашингтону – Politico
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 16:46
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Політика
Швидка реабілітація путіна. Трамп вимагає надто багато – Wall Street Journal та New York Post
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 12:04
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Політика
Майстер-клас президента Трампа. Як наробити помилок щодо мирної угоди з Україною – Стівен Пайфер
Переклад iPress – 20 лютого 2025, 08:05
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється