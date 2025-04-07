G7 відреагувала на військові навчання Китаю біля Тайваню

Представники країн "Великої сімки" G7 відреагували на військові навчання Китаю у Тайванській протоці. Міністри закордонних справ держав G7 та Верховний представник Європейського союзу ухвалили спільну заяву.

Прес-служба американського зовнішньополітичного відомства оприлюднила спільну заяву представників Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та США та Високий представник ЄС з приводу китайських військових навчань навколо Тайваню.

У ній висловлюється "глибока стурбованість провокаційними діями Китаю, зокрема нещодавніми масштабними військовими навчаннями навколо Тайваню".

"Ці дедалі частіші та дестабілізуючі дії підвищують напруженість між протокою та ставлять під загрозу глобальну безпеку та процвітання", - вказується у заяві глав МЗС держав "Великої сімки".

Також у спільній заяві зауважується, що члени G7 та ширша міжнародна спільнота "зацікавлені у збереженні миру та стабільності в Тайванській протоці".

"Ми виступаємо проти будь-яких односторонніх дій, спрямованих на загрозу такому миру та стабільності, у тому числі силою чи примусом", - йдеться у заяві.

Також члени G7 додали, що продовжують заохочувати "мирне вирішення проблем шляхом конструктивного діалогу між протокою".