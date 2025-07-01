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G7 закликала до відновлення переговорів щодо угоди ядерної програми Ірану

01 липня 2025, 08:07
G7 закликала до відновлення переговорів щодо угоди ядерної програми Ірану
А також засудила погрози на адресу голови МАГАТЕ
Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" привітали припинення вогню, яким завершилася 12-денна війна між Ізраїлем та Іраном.
 
Про це пише Reuters.
 
Урядовці закликали відновити перемовини, які "завершилися б всебічною, надійною та тривалою угодою щодо іранської ядерної програми". Водночас міністри G7 звернулися до сторін щодо "уникнення дій, які могли б у подальшому дестабілізувати ситуацію в регіоні". 
 
Вони також засудили заяви іранських ЗМІ, в яких лунали погрози на адресу очільника Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Гроссі. Журналісти підбурювали "судити та стратити його як ізраїльського агента". 
війна в Україніросія окупантиG-7

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