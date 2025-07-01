G7 закликала до відновлення переговорів щодо угоди ядерної програми Ірану

А також засудила погрози на адресу голови МАГАТЕ

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" привітали припинення вогню, яким завершилася 12-денна війна між Ізраїлем та Іраном.

Урядовці закликали відновити перемовини, які "завершилися б всебічною, надійною та тривалою угодою щодо іранської ядерної програми". Водночас міністри G7 звернулися до сторін щодо "уникнення дій, які могли б у подальшому дестабілізувати ситуацію в регіоні".

Вони також засудили заяви іранських ЗМІ, в яких лунали погрози на адресу очільника Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаеля Гроссі. Журналісти підбурювали "судити та стратити його як ізраїльського агента".