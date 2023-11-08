G7 залучить до відновлення України приватний сектор

Активи рф не розморожуватимуть.

Сьогодні, 8 листопада, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) провели зустріч в Токіо.

За її підсумками ухвалили нову заяву щодо відновлення України.



"Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться нерухомими доти, доки росія не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Ми підтверджуємо нашу прихильність притягненню винних до відповідальності згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом підтримання зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд", - йдеться у документі.

Глави МЗС заявили, що зобов'язуються підтримувати довгострокове відновлення України.



"Ми також працюємо над залученням нашого приватного сектору до сталого економічного відновлення України", - йдеться в заяві.

Крім того, лідери зовнішньополітичних відомств країн G7 підтвердили, що їхня прихильність підтримці боротьби України за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність "ніколи не похитнеться" й узяли зобов'язання "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, водночас посилюючи економічний тиск і запроваджуючи жорсткі санкції та інші обмеження проти росії".

Також глави МЗС заявили про наміри вживати подальших дій, щоб запобігти ухиленню й обходу заходів проти рф.



"Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін негайно припинити надавати матеріальну підтримку російській агресії, інакше їм доведеться зіткнутися з серйозними витратами. Щоб скоротити доходи, які росія отримує від свого експорту, ми прискоримо наші консультації щодо енергетики, металів і всіх нетехнічних алмазів, включно з тими, що видобувають, обробляють або виробляють у росії", - зазначено в документі.

У G7 підтвердили мету обмежити доходи рф від енергетики й майбутні можливості видобутку корисних копалин, спираючись на вже вжиті заходи.