Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

G7 залучить до відновлення України приватний сектор

08 листопада 2023, 15:19
G7 залучить до відновлення України приватний сектор
Активи рф не розморожуватимуть.

Сьогодні, 8 листопада, міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) провели зустріч в Токіо.

За її підсумками ухвалили нову заяву щодо відновлення України.

"Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами суверенні активи росії в наших юрисдикціях залишатимуться нерухомими доти, доки росія не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Ми підтверджуємо нашу прихильність притягненню винних до відповідальності згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом підтримання зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд", - йдеться у документі.

Глави МЗС заявили, що зобов'язуються підтримувати довгострокове відновлення України.

"Ми також працюємо над залученням нашого приватного сектору до сталого економічного відновлення України", - йдеться в заяві.

Крім того, лідери зовнішньополітичних відомств країн G7 підтвердили, що їхня прихильність підтримці боротьби України за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність "ніколи не похитнеться" й узяли зобов'язання "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, водночас посилюючи економічний тиск і запроваджуючи жорсткі санкції та інші обмеження проти росії".

Також глави МЗС заявили про наміри вживати подальших дій, щоб запобігти ухиленню й обходу заходів проти рф.

"Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін негайно припинити надавати матеріальну підтримку російській агресії, інакше їм доведеться зіткнутися з серйозними витратами. Щоб скоротити доходи, які росія отримує від свого експорту, ми прискоримо наші консультації щодо енергетики, металів і всіх нетехнічних алмазів, включно з тими, що видобувають, обробляють або виробляють у росії", - зазначено в документі.

У G7 підтвердили мету обмежити доходи рф від енергетики й майбутні можливості видобутку корисних копалин, спираючись на вже вжиті заходи.

війна в Україніактиви рфвідновлення україниросія окупантиG-7

Останні матеріали

Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється